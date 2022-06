Criteri di valutazione esame di stato A.S. 2021/2022: un esempio di rubrica di valutazione delle competenze (Di martedì 14 giugno 2022) Ai fini della valutazione dell’esame di stato, i punti principali su cui i docenti sono chiamati a tenere un comportamento univoco sono i seguenti: Voto di ammissione; valutazione delle singole prove; valutazione finale; Certificazione delle competenze. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 14 giugno 2022) Ai fini delladell’di, i punti principali su cui i docenti sono chiamati a tenere un comportamento univoco sono i seguenti: Voto di ammissione;singole prove;finale; Certificazione. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Criteri di valutazione esame di stato A.S. 2021/2022: un esempio di rubrica di valutazione delle competenze - 89folklover : @j89TaySw senti ma è impossibile perché uno dei criteri di valutazione è proprio quanto bene sai interagire - anxstennisboy : @purtroppobea lui non cambia, il resto (russell-lando-hamilton-bottas-leclerc-gasly and co.) cambiano a seconda del… - alexdelborro : @valechindamo Sarebbe bello, ma impossibile nel presente contesto giuridico ed organizzativo. La scuola deve essere… - fuocoesangue : @enorasi_ Si comunque alcuni criteri di valutazione un po’ senza senso ???? -