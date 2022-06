Cremlino, Londra non ci ha chiesto aiuto su mercenari Gb (Di martedì 14 giugno 2022) Mosca è pronta a prendere in considerazione un'inchiesta sui mercenari britannici condannati nella (autoproclamata) Repubblica di Donetsk se Londra presenterà una richiesta. Lo ha detto il portavoce ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022) Mosca è pronta a prendere in considerazione un'inchiesta suibritannici condannati nella (autoproclamata) Repubblica di Donetsk sepresenterà una richiesta. Lo ha detto il portavoce ...

Pubblicità

giancarlocapor4 : Agenzia ANSA: Ucraina, Cremlino: 'Non raggiunto alcun accordo sul grano'. Zelensky: 'Russia via dalla Fao'.… - bizcommunityit : Ucraina, Cremlino: 'Non raggiunto alcun accordo sul grano'. Zelensky: 'Russia via dalla Fao' - Fiorellissimo : RT @News24_it: Ucraina, Cremlino: 'Non raggiunto alcun accordo sul grano'. Zelensky: 'Russia via dalla Fao' - Agenzia ANSA - News24_it : Ucraina, Cremlino: 'Non raggiunto alcun accordo sul grano'. Zelensky: 'Russia via dalla Fao' - Agenzia ANSA - News24_it : Ucraina, Cremlino: 'Non raggiunto alcun accordo sul grano'. Zelensky: 'Russia via dalla Fao' - Agenzia ANSA -