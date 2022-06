Cragno torna nel mirino della Lazio | dipende dalle richieste del Cagliari

(Di martedì 14 giugno 2022) . Il portiere può fare gola Alessiopotrebbe essere un’alternativa sempre valida per la, alla ricerca di un nuovo portiere. Secondo quanto rivelato da Il Tempo, l’estremo difensore delpotrebbe essere una pista da seguire, per quanto Carnesecchi, alle prese con un problema alla spalla, sarebbe ancora la prima scelta. Resta da capire quale potrebbe essere la richiesta economica del club rossoblu. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Torna di moda il nome di Cragno in casa Lazio. A scriverlo è Il Tempo. I biancocelesti stanno valutando possibili soluzioni ponte mentre si attendono notizie certe sui tempi di recupero di