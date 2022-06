Covid | ultime news Bollettino | 10 371 casi | 41 morti Tasso di positività 13 | 9%

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 14 giugno 2022) Secondo l'ultimo report, aumentano ricoveri (+92) e intensive (+10). Omicron 4 e 5 diventeranno dominanti in tutta l'Ue: lo evidenzia il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Ecdc. Negli Usa revoca dell'obbligatorietà di test per i viaggiatori in arrivo in aereo. Cluster "feroce" in centro a Pechino, al via tre giorni di test in massa