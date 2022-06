Covid | tornano a salire i contagi | a Bergamo e provincia nell’ultima settimana +47 | 2%

Leggi su bergamonews

(Di martedì 14 giugno 2022) Repentina inversione di rotta della curva epidemica, come avevamo già segnalato nel report del 7 giugno, che torna a crescere in modo consistente. I nuovi casi a livello nazionale sono stati 146.202 (+26,7% dai 115.401 del periodo precedente); media giornaliera 20.886 (da 16.586). In aumento questail numero dei decessi: i morti sono stati 424, mentre lunedì scorso ne contavamo 403. La situazione degli ospedali è al momento ancora tranquilla:?ci sono 193 persone in terapia intensiva, in calo rispetto ai 217 del periodo precedente, e 4.210 ricoverati con sintomi (erano 4.453). Vedremo più avanti il motivo per cui ancora diminuiscono questi indicatori. Cresce però il numero dei nuovi ingressi in T.I.: da 116 a 133. In decremento l’indice di occupazione nei Reparti: dal 6,9% al 6,6% e quello nei Reparti di Terapia Intensiva: dal 2,2% al ...