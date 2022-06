(Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 6.204 i nuovida Coronavirus, 14 giugno 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 15, portando così a 40.691 il totale di vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 37.794 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un rapporto test-positivi che balza al 16,4%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: 20, uno in meno da ieri, mentre aumentano quelli nei reparti ordinari a 474, 29 in più da ieri. Sono 2.268 i positivi alregistrati nella provincia dinelle ultime 24 ore di cui 1.009 a. Lo rende noto Regione. Quanto alle altre province lombarde, a ...

Pubblicità

RobertoBurioni : COVID-19 ci ha mostrato nel modo più brutale quanto la scienza può rivoluzionare la nostra vita. Oggi su… - repubblica : Covid, il bollettino di oggi: 39.474 nuovi casi e 73 decessi. Tasso di positivita' vola al 17,3% - Corriere : Boom degli oratori estivi, torna la voglia di crescere insieme Buone Notizie oggi in edicola - mammaraffy : Playlist24 - Oggi è un altro giorno: Valerio Scanu: 'Mio padre morto di Covid, un dolore devastante' - Video - RaiP… - LocalPage3 : Covid oggi Lombardia, 6.204 contagi e 15 morti. A Milano città 1.009 casi -

ABRUZZO - Sono 920 i contagi da coronavirus in Abruzzo, 14 giugno, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrati altri 2 morti. Rispetto a ieri, segnalati altri 615 ...Intanto,i ministri della Sanità dei 27 si sono riuniti nel Lussemburgo per fare il punto sulla pandemia da- 19, sulla situazione in Ucraina e sulle minacce alla salute dei cittadini ...VARESE – Nelle province locali, +1574 nuovi casi positivi al coronavirus, sono quelli registrati nel corso della giornata odierna. In Lombardia, per quanto riguarda la pandemia da coronavirus ...914 nuovi contagi Nell'ultima giornata balzo di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: +9 degenti e il totale sale a 66 di cui sei in Terapia intensiva (+2), 7 in Semintensiva (+4) e 53 in reparti non ...