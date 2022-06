Covid oggi Italia, 39.474 contagi e 73 morti: bollettino 14 giugno (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 39.474 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 14 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 73 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 228.559 tamponi con un tasso di positività al 17,3% contro il 13,9% di ieri. In calo ricoveri con sintomi, undici in meno da ieri per un totale di 4.199 e terapie intensive occupate, 10 in meno da ieri, pari a 183. LAZIO – Sono 4.939 i contagi registrati oggi, 14 giugno, nel Lazio secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. I casi a Roma città sono a quota 2.954. Nello specifico ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 39.474 i nuovida Coronavirus in, 142022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 73. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 228.559 tamponi con un tasso di positività al 17,3% contro il 13,9% di ieri. In calo ricoveri con sintomi, undici in meno da ieri per un totale di 4.199 e terapie intensive occupate, 10 in meno da ieri, pari a 183. LAZIO – Sono 4.939 iregistrati, 14, nel Lazio secondo ilcon i datidella Regione. I casi a Roma città sono a quota 2.954. Nello specifico ...

