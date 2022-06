Covid oggi Abruzzo, 920 contagi e 2 morti: bollettino 14 giugno (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 920 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 14 giugno, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 2 morti. Rispetto a ieri, segnalati altri 615 guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 17.345 (+303 rispetto a ieri). Di questi, 126 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.671 tamponi molecolari e 4.532 test antigenici. Del totale dei casi positivi, 85.754 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+225 rispetto a ieri), 117.730 in provincia di Chieti (+273), 95.405 in provincia di Pescara (+191), ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 920 ida coronavirus in, 14, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 2. Rispetto a ieri, segnalati altri 615 guariti. Gli attualmente positivi insono 17.345 (+303 rispetto a ieri). Di questi, 126 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.671 tamponi molecolari e 4.532 test antigenici. Del totale dei casi positivi, 85.754 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+225 rispetto a ieri), 117.730 in provincia di Chieti (+273), 95.405 in provincia di Pescara (+191), ...

