Covid | news Il bollettino | 39 474 casi e 73 decessi Tasso di positività al 17 | 3%

(Di martedì 14 giugno 2022) Processati 228.559 tamponi. In calo i ricoveri (-11 per un totale di 4.199) e le persone in terapia intensiva (-10 per un totale di 183). Domani in Consiglio dei Ministri ci sarà il via libera e poi seguirà una circolare esplicativa alle scuole. La riunione tra i ministri Speranza e Bianchi porta avanti, così, il percorso condiviso in vista del prossimo anno scolastico, per la riapertura della scuola a settembre in presenza e in sicurezza. L'Ue proroga il green pass di un anno