Covid, news. A esami terza media e maturità mascherina solo raccomandata. LIVE (Di martedì 14 giugno 2022) Sarà dunque proposta una norma al prossimo Consiglio dei Ministri, alla quale seguirà poi una circolare esplicativa alle scuole. La riunione tra i ministri Speranza e Bianchi porta avanti il percorso condiviso in vista del prossimo anno scolastico, per la riapertura della scuola a settembre in presenza e in sicurezza. Ultimo bollettino: risalgono intensive e ricoveri ordinari. 10.371 casi, 41 morti. Tasso positività al 14% Leggi su tg24.sky

