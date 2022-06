Covid Italia, 39.474 nuovi casi e 73 decessi nelle ultime 24 ore (Di martedì 14 giugno 2022) Roma – Sono 39.474 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Italia, su un totale di 228.559 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute.I deceduti nelle ultime 24 ore sono 73, per un totale di 167.505 persone scomparse da inizio pandemia. Gli attualmente positivi sono 603.882 (-13.046). 52.817 i dimessi/guariti del giorno, che prtano il totale da inizio pandemia a 16.932.500. Le persone attualmente ricoverate negli ospedali Italiani per patologie legate al Covid sono 4.199 (11 in meno di ieri), dei quali 183 in terapia intensiva (10 in meno di ieri).– Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 14 giugno 2022) Roma – Sono 39.474 ipositivi al Coronavirus in, su un totale di 228.559 tamponi effettuati24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute.I deceduti24 ore sono 73, per un totale di 167.505 persone scomparse da inizio pandemia. Gli attualmente positivi sono 603.882 (-13.046). 52.817 i dimessi/guariti del giorno, che prtano il totale da inizio pandemia a 16.932.500. Le persone attualmente ricoverate negli ospedalini per patologie legate alsono 4.199 (11 in meno di ieri), dei quali 183 in terapia intensiva (10 in meno di ieri).– Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

Pubblicità

Adnkronos : #Covid Italia, il parere di #Crisanti: 'Serve un #vaccino con una durata più lunga, in autunno ci aspetta il richia… - gseba_sca : @DiegoFusaro Urgente! Il rapporto di Amnesty che è del 14 gennaio appoggia l'azione del governo e chiede maggiore e… - rutilious : RT @ilCoperchio: ... ah dimenticavo! ... Covid. Anche oggi 73 morti in Italia ... un anno fa 36. ?? - Renata91493146 : RT @viaggrego: L’#Ue declassa il #Covid a #Influenza, ma l’#Italia continua con le #Restrizioni e #Speranza fa' lo #gnorri ! - Pixty3 : @MassimoCeccare8 ?#Italia #Covid #vaccino Obbligo vaccinale in Corte Costituzionale = #GENOCIDIO = Crimini contro… -