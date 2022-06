Covid, in Campania 3.833 nuovi positivi e incidenza oltre il 20%. Due morti nelle ultime 48 ore (Di martedì 14 giugno 2022) In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 3.833 positivi al Coronavirus (3.597 al test antigenico e 236 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del ministero della Salute. Sono 2 i decessi nelle ultime 48 ore. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. I tamponi processati ieri sono stati 18.921 di cui 14.686 test antigenici e 4.235 molecolari. Il report posti letto su base regionale riporta 579 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 14 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 291 occupati. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 14 giugno 2022) In24 ore, si sono registrati 3.833al Coronavirus (3.597 al test antigenico e 236 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del ministero della Salute. Sono 2 i decessi48 ore. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. I tamponi processati ieri sono stati 18.921 di cui 14.686 test antigenici e 4.235 molecolari. Il report posti letto su base regionale riporta 579 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 14 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti lettoe offerta privata 3.160, di cui 291 occupati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

