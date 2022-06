(Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Il tasso di infezione da Coronavirus è più cheto nell’ultima settimana in, dove ildellaaveva avvertito dell’arrivo di un’di contagi. L’agenzia governativa Robert Koch Institut ha parlato di un tasso disettimanale di 447,3 contro il 199,9 di una settimana fa. “C’era da aspettarsi l’arrivo di un’”, ha commentato ildellaKarl Lauterbach su Twitter. “L’uso volontario di mascherine al chiuso e una quarta vaccinazione sono i migliori antidoti”, ha aggiunto. La quarta dose è attualmente raccomandata insolo alle persone di età pari o superiore a 70 anni, al personale delle ...

Pubblicità

lifestyleblogit : Covid Germania oggi, raddoppia incidenza. Ministro Salute: 'Ondata estiva' - - ledicoladelsud : Covid Germania oggi, raddoppia incidenza. Ministro Salute: “Ondata estiva” - fisco24_info : Covid Germania oggi, raddoppia incidenza. Ministro Salute: 'Ondata estiva': (Adnkronos) - Il Robert Koch Institut p… - LocalPage3 : Covid Germania oggi, raddoppia incidenza. Ministro Salute: 'Ondata estiva' - italiaserait : Covid Germania oggi, raddoppia incidenza. Ministro Salute: “Ondata estiva” -

Adnkronos

La quarta dose è attualmente raccomandata insolo alle persone di età pari o superiore a 70 anni, al personale delle strutture sanitarie e alle persone con un sistema immunitario compromesso.... a Pitti Uomo, la più importante fiera al mondo del settore, impegnata a reinventarsi dopo il...e Svizzera, seguiti da Stati Uniti (+58%), Spagna, Cina ( - 1,9%) e Regno Unito. Nel ... Covid Germania oggi, raddoppia incidenza. Ministro Salute: "Ondata estiva" Siamo un po' preoccupati perché questa variante è molto diffusa in Germania e quest'estate noi avremo milioni di turisti tedeschi in Italia, anche da altre parti d'Europa". Lo dice il presidente della ...(Adnkronos) – Il tasso di infezione da Coronavirus è più che raddoppiato nell’ultima settimana in Germania, dove il ministro della Salute aveva avvertito dell’arrivo di un’ondata estiva di contagi.