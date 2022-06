Covid | 39 474 nuovi casi nelle 24 ore 73 decessi

Pubblicità

repubblica : Covid, il bollettino di oggi: 39.474 nuovi casi e 73 decessi. Tasso di positivita' vola al 17,3% - RaiNews : #Covid: 39.474 nuovi casi e 73 decessi nelle ultime 24 ore in Italia - fattoquotidiano : Covid, quasi 40mila contagi in 24 ore, ecco tutti i dati del bollettino di oggi - bettadigiulio : RT @Corriere: Covid in Italia, il bollettino: 39.474 nuovi casi e 73 morti - ledicoladelsud : Covid, 39.474 nuovi casi e 73 decessi nelle ultime 24 ore -

17.10,casi in salita (39.)e 73 morti Di nuovo in salita la curva epidemica. I nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore sono 39.(ieri 10.371). In aumento anche i decessi, 73 a fronte dei ...... forse più copiosi del solito, fatto è che i contagi rimbalzano da 10.371 a 39.: 11 mila in più ...alla newsletter Speciale coronavirus In Piemonte salgono da 547 a 1.992 i nuovi casi di, con ...(Adnkronos) - Sono 39.474 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 14 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ...“Da dicembre chiedo ad Ama e al Comune di bonificare le aree verdi di Tor Bella Monaca che sono diventate discariche abusive, ma non mi hanno risposto e non sono intervenuti”. L’appello è ...