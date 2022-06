Costruzioni, Cresme: “Investimenti in crescita, +6,5% nel 2022” (Di martedì 14 giugno 2022) ROMA – Gli Investimenti nelle Costruzioni sono in aumento del 6,5% nel 2022 e del 6,4% nel 2023, dopo il +21,4% del 2021, secondo le previsioni di Cresme Ricerche, che vede “una grande, forse eccessiva fase di crescita” in un contesto con “pesanti rischi”, dai rincari di materie prime ed energia fino ai tassi di interesse e allo spread. Nel 2023 il settore è atteso tornare vicino al picco del 2007, “un livello che chiunque operi nelle Costruzioni pensava non si potesse più raggiungere”, sottolinea il direttore del Cresme, Lorenzo Bellicini, illustrando i dati del XXXII Rapporto Congiunturale e Previsionale Cresme. Il mercato è atteso poi stabilizzarsi nel 2024 ma con il motore delle opere pubbliche che continuerà e uno spazio “importante” per la ... Leggi su lopinionista (Di martedì 14 giugno 2022) ROMA – Glinellesono in aumento del 6,5% nele del 6,4% nel 2023, dopo il +21,4% del 2021, secondo le previsioni diRicerche, che vede “una grande, forse eccessiva fase di” in un contesto con “pesanti rischi”, dai rincari di materie prime ed energia fino ai tassi di interesse e allo spread. Nel 2023 il settore è atteso tornare vicino al picco del 2007, “un livello che chiunque operi nellepensava non si potesse più raggiungere”, sottolinea il direttore del, Lorenzo Bellicini, illustrando i dati del XXXII Rapporto Congiunturale e Previsionale. Il mercato è atteso poi stabilizzarsi nel 2024 ma con il motore delle opere pubbliche che continuerà e uno spazio “importante” per la ...

