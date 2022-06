Costa, mascherina per sempre: “Possibile proroga per mezzi di trasporto, Rsa e ospedali” (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu – Andrea Costa immagina la mascherina per sempre? Forse, a giudicare dalle ultime dichiarazioni riportate su Tgcom24. Costa, mascherina per sempre? In piena estate, con i vaccini somministrati a quasi tutta la popolazione, con le varianti Covid che ormai non generano praticamente mai drammi di sorta, Costa parla di Possibile proroga dell’obbligo della mascherina. Per carità, non ovunque e non sempre, ma esprimendo un prolungamento della “ossessione” per il virus peggio gestito nella storia che lascia quanto meno interdetti. Il prolungamento delle mascherine di cui si parla riguarda infatti i mezzi di trasporto, le Rsa e negli ospedali. E ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu – Andreaimmagina laper? Forse, a giudicare dalle ultime dichiarazioni riportate su Tgcom24.per? In piena estate, con i vaccini somministrati a quasi tutta la popolazione, con le varianti Covid che ormai non generano praticamente mai drammi di sorta,parla didell’obbligo della. Per carità, non ovunque e non, ma esprimendo un prolungamento della “ossessione” per il virus peggio gestito nella storia che lascia quanto meno interdetti. Il prolungamento delle mascherine di cui si parla riguarda infatti idi, le Rsa e negli. E ...

