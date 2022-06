Così Johnson blocca il business dei migranti: voli in Ruanda e ingresso a punti (Di martedì 14 giugno 2022) Ci siamo. A partire da oggi, martedì 14 giugno, partiranno i primi voli che trasferiranno 79 immigrati irregolari dal Regno Unito al Ruanda. Il governo di Johnson ha già stanziato la cifra di 120 milioni di sterline allo Stato africano. Il piano di Boris Johnson Diventa ufficialmente operativo l’accordo firmato tra Londra e Kigali. Dietro il pagamento di somme in sterline, scaglionate in un arco temporale di cinque anni, il Ruanda garantirà l’accoglienza dei migranti entrati illegalmente via mare nel Regno Unito, indipendentemente dalla loro nazionalità. L’accordo trova un’eccezione per i minori non accompagnati, a cui sarà garantito il rifugio in Uk. Il piano dei conservatori ha suscitato forti critiche, sia dall’opposizione labour che dalle Nazioni Unite, portando quattro richiedenti ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 14 giugno 2022) Ci siamo. A partire da oggi, martedì 14 giugno, partiranno i primiche trasferiranno 79 immigrati irregolari dal Regno Unito al. Il governo diha già stanziato la cifra di 120 milioni di sterline allo Stato africano. Il piano di BorisDiventa ufficialmente operativo l’accordo firmato tra Londra e Kigali. Dietro il pagamento di somme in sterline, scaglionate in un arco temporale di cinque anni, ilgarantirà l’accoglienza deientrati illegalmente via mare nel Regno Unito, indipendentemente dalla loro nazionalità. L’accordo trova un’eccezione per i minori non accompagnati, a cui sarà garantito il rifugio in Uk. Il piano dei conservatori ha suscitato forti critiche, sia dall’opposizione labour che dalle Nazioni Unite, portando quattro richiedenti ...

