"Così è inutile...": la frase "bomba" che può scatenare lo tsunami nel governo, dopo il voto può venire giù tutto (Di martedì 14 giugno 2022) Lorenzo Fontana è una delle voci più critiche sulla permanenza della Lega all'interno del governo. L'ex ministro del Carroccio infatti analizzando il risultato delle Amministrative ha espresso un'opinione che agiterà di sicuro le acque del governo. Ai microfoni di Quarta Repubblica, il talk show condotto da Nicola Porro su Rete 4, Fontana è stato fin troppo chiaro: "Bisogna cercare di fare squadra e non scontrarsi come è successo a Verona. Non sono per nulla soddisfatto per come sta andando questo governo, se la Lega non è lì per incidere è inutile che stia al governo". Insomma un messaggio nemmeno tanto velato che arriva dritto dritto a palazzo Chigi. L'esecutivo Draghi infatti dovrà fare i conti con le tensioni che derivano dalle urne. Il centrodestra ha vinto le Amministrative, ma nelle liste ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Lorenzo Fontana è una delle voci più critiche sulla permanenza della Lega all'interno del. L'ex ministro del Carroccio infatti analizzando il risultato delle Amministrative ha espresso un'opinione che agiterà di sicuro le acque del. Ai microfoni di Quarta Repubblica, il talk show condotto da Nicola Porro su Rete 4, Fontana è stato fin troppo chiaro: "Bisogna cercare di fare squadra e non scontrarsi come è successo a Verona. Non sono per nulla soddisfatto per come sta andando questo, se la Lega non è lì per incidere èche stia al". Insomma un messaggio nemmeno tanto velato che arriva dritto dritto a palazzo Chigi. L'esecutivo Draghi infatti dovrà fare i conti con le tensioni che derivano dalle urne. Il centrodestra ha vinto le Amministrative, ma nelle liste ...

