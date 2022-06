Cosa è successo veramente tra l'ingenger Lemoine e Google sul programma Lamda (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - Probabilmente sarebbe rimasto un oscuro talento della Silicon Valley alle prese con le volontà delle Big Tech. E invece no. Per uno scherzo del destino (con la coscienza che pure ci ha messo lo zampino), Blake Lemoine, ingegnere del software in forza ad Alphabet, la casa madre di Google, alle prese con lo sviluppo di Lamda (che sta per Language Model for Dialogue Application, si legga Intelligenza Artificiale), si è ritagliato uno scampolo di celebrità (e chissà che non possa diventare l'apertura del primo capitolo di un lungo racconto). La storia è questa: Blake ha riferito al Washington Post, che Lamda era senziente (questo il termine che ha utilizzato) e che il suo modello linguistico per le applicazioni di dialogo era tale poteva benissimo avere un'anima. Nel descriverla, gli ha dato anche un'età, 7 o 8 ... Leggi su agi (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - Probabilmente sarebbe rimasto un oscuro talento della Silicon Valley alle prese con le volontà delle Big Tech. E invece no. Per uno scherzo del destino (con la coscienza che pure ci ha messo lo zampino), Blake, ingegnere del software in forza ad Alphabet, la casa madre di, alle prese con lo sviluppo di(che sta per Language Model for Dialogue Application, si legga Intelligenza Artificiale), si è ritagliato uno scampolo di celebrità (e chissà che non possa diventare l'apertura del primo capitolo di un lungo racconto). La storia è questa: Blake ha riferito al Washington Post, cheera senziente (questo il termine che ha utilizzato) e che il suo modello linguistico per le applicazioni di dialogo era tale poteva benissimo avere un'anima. Nel descriverla, gli ha dato anche un'età, 7 o 8 ...

Pubblicità

team_world : Ieri a quest'ora Marco Mengoni doveva ancora salire sul palco di San Siro per quello che è stato poi un concerto in… - mecna : Napoli, cosa è successo stasera? Grazie. - reportrai3 : Dopo lo scandalo Palamara molti magistrati si aspettavano una rottura totale con le vecchie logiche e i vecchi intr… - elpatron0_ : @Lapapppppa “Cosa credete che lavorando in cantiere diventerete persone di successo?” - Monica78467973 : RT @team_world: Ieri a quest'ora Marco Mengoni doveva ancora salire sul palco di San Siro per quello che è stato poi un concerto indimentic… -