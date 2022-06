"Cosa accadrà dopo il voto". Terrore a Berlino per la mossa di Draghi e Macron: conferme dalle sacre stanze (Di martedì 14 giugno 2022) Sono giorni di panico a Berlino e dintorni e c'è chi guarda all'ipotesi del Dracron con crescente inquietudine. Il duo formato dal presidente del Consiglio italiano Mario Draghi e dal presidente francese Emmanuel Macron, infatti, starebbe per sostituire la tradizionale guida dell'Unione europea a trazione franco-tedesca, simboleggiata per anni dal tandem Merkozy (Merkel e Sarkozy) quindi, fino a pochi mesi fa, dall'intesa tra Angela Merkel e lo stesso Macron. In ogni caso, sottolinea l'emittente radiofonica tedesca Deutsche Welle, sembra entrata ufficialmente in crisi la leadership teutonica. Tutto nasce dal Trattato del Quirinale. Conclusa nel novembre del 2021 da Francia e Italia, l'intesa è stata spesso paragonata ai pilastri su cui si fondano i rapporti tra Parigi e Berlino, ossia i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Sono giorni di panico ae dintorni e c'è chi guarda all'ipotesi del Dracron con crescente inquietudine. Il duo formato dal presidente del Consiglio italiano Marioe dal presidente francese Emmanuel, infatti, starebbe per sostituire la tradizionale guida dell'Unione europea a trazione franco-tedesca, simboleggiata per anni dal tandem Merkozy (Merkel e Sarkozy) quindi, fino a pochi mesi fa, dall'intesa tra Angela Merkel e lo stesso. In ogni caso, sottolinea l'emittente radiofonica tedesca Deutsche Welle, sembra entrata ufficialmente in crisi la leadership teutonica. Tutto nasce dal Trattato del Quirinale. Conclusa nel novembre del 2021 da Francia e Italia, l'intesa è stata spesso paragonata ai pilastri su cui si fondano i rapporti tra Parigi e, ossia i ...

