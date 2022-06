Cosa abbiamo visto alla London Fashion Week (Di martedì 14 giugno 2022) Questa London Fashion Week, che non si può definire maschile visto che ormai è più che frequente che i brand presentino insieme le collezioni uomo e donna, è stata realizzata in versione minima. Tre giorni in cui si sono alternate sfilate e presentazioni senza la frenesia, reale o ostentata, che di solito contraddistingue le classiche Fashion Week. Non è mancata l’ironia sui social, con meme che sottolineavano come la rilevanza di Londra, tradizionalmente una delle quattro capitali della moda mondiale, appaia un po’ offuscata, e la stravaganza che contraddistingueva la capitale risulti smorzata e un po’ silente rispetto ai fasti del passato. È vero che a questo giro nessun vero big era in calendario, ma non si può dire che pur in questa versione ridotta, che dà l’idea di un momento di ... Leggi su gqitalia (Di martedì 14 giugno 2022) Questa, che non si può definire maschileche ormai è più che frequente che i brand presentino insieme le collezioni uomo e donna, è stata realizzata in versione minima. Tre giorni in cui si sono alternate sfilate e presentazioni senza la frenesia, reale o ostentata, che di solito contraddistingue le classiche. Non è mancata l’ironia sui social, con meme che sottolineavano come la rilevanza di Londra, tradizionalmente una delle quattro capitali della moda mondiale, appaia un po’ offuscata, e la stravaganza che contraddistingueva la capitale risulti smorzata e un po’ silente rispetto ai fasti del passato. È vero che a questo giro nessun vero big era in calendario, ma non si può dire che pur in questa versione ridotta, che dà l’idea di un momento di ...

Palermofficial : Il percorso, dice il mister, è l'unica cosa che conta. Il risultato è solo la conseguenza delle scelte che abbiamo… - amnestyitalia : Siamo tornati in Ucraina, precisamente a Kharkiv, per una nuova missione di ricerca su possibili crimini di guerra.… - borghi_claudio : Hahahaha ?? L'unica fonte di acquisti per i nostri titoli è la bce MA CHISSÀ COSA PUÒ SUCCEDERE SE LA BCE SMETTE DI… - LorenzoACMilan2 : @_E_C_U_R_B @AntoVitiello Ma tu pensi di farci innervosire così? avoglia a comprare poi conta quella cosa verde ret… - artedegliocchi : RT @cmqgloria: senza chiedere permesso versione acustica ma vi rendete conto a cosa abbiamo assistito ieri sera -