Cortina d’Ampezzo, sconfitto il sindaco che ha portato le Olimpiadi invernali nella “perla delle Dolomiti” (Di martedì 14 giugno 2022) A Cortina d’Ampezzo ha perso il sindaco delle Olimpiadi, il primo cittadino che, in accoppiata con il governatore Luca Zaia, ha contribuito a far passare la candidatura abbinata a Milano e al Trentino Alto Adige. Su 5.092 aventi diritto al voto, sono andati nei seggi 2.908 cortinesi, pari al 57,11%. Soltanto 690, il 24,49 per cento, hanno premiato la strategia di Gianpietro Ghedina, 57 anni, commerciante, che ha dedicato buona parte del suo mandato ad accarezzare il progetto olimpico. Ha avuto una risonanza nazionale, ma probabilmente ha pagato l’aver trascurato il territorio a causa della visibilità e degli impegni che l’assegnazione da parte del Comitato olimpico internazionale comporta. Il nuovo sindaco è Gianluca Lorenzi che con la lista Vivere Cortina si è imposto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Aha perso il, il primo cittadino che, in accoppiata con il governatore Luca Zaia, ha contribuito a far passare la candidatura abbinata a Milano e al Trentino Alto Adige. Su 5.092 aventi diritto al voto, sono andati nei seggi 2.908 cortinesi, pari al 57,11%. Soltanto 690, il 24,49 per cento, hanno premiato la strategia di Gianpietro Ghedina, 57 anni, commerciante, che ha dedicato buona parte del suo mandato ad accarezzare il progetto olimpico. Ha avuto una risonanza nazionale, ma probabilmente ha pagato l’aver trascurato il territorio a causa della visibilità e degli impegni che l’assegnazione da parte del Comitato olimpico internazionale comporta. Il nuovoè Gianluca Lorenzi che con la lista Viveresi è imposto ...

