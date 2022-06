Coronavirus Italia, crescono i contagi: la positività sale al 17,3% (Di martedì 14 giugno 2022) E’ di nuovo in netta crescita la curva epidemica in Italia. Sono 39.474 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore, contro i 10.371 di ieri ma soprattutto i 28.082 di martedì scorso, un aumento... Leggi su feedpress.me (Di martedì 14 giugno 2022) E’ di nuovo in netta crescita la curva epidemica in. Sono 39.474 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore, contro i 10.371 di ieri ma soprattutto i 28.082 di martedì scorso, un aumento...

Pubblicità

GIMBE : Online il monitoraggio dell'epidemia da #Coronavirus in Italia: 39.844 nuovi casi confermati dal Ministero della Sa… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 giugno: 39.474 nuovi casi, i morti sono 73 - messina_oggi : Covid, 39.474 nuovi casi e 73 decessi nelle ultime 24 oreROMA (ITALPRESS) - Sono 39.474 i nuovi casi positivi al Co… - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 giugno: 39.474 nuovi casi, i morti sono 73 - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Sono 39.474 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Italia, su un totale di 228.559 tamponi effe… -