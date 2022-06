Coronavirus | 39 474 casi e 73 morti Sale il tasso di positività al 17 | 3%

(Di martedì 14 giugno 2022) Il bollettino del 14 giugno 2022 L’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute segnala 73danelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 41. Sul fronte dei contagi è stato registrato un incremento di 39.474 persone. Ildisi attesta al 17,3 per cento, in aumento del 3,4 per cento rispetto al 13,9 di ieri. Gli attualmente positivi raggiungono quota 603.882 nella giornata di oggi. Per quanto riguarda i ricoveri c’è stata una riduzione di 11 unità. Il totale dei ricoverati nei reparti in rianimazione sono 183, di questi 24 hanno fatto il loro ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Ieri e Oggi Ultimi 10 giorni Grafiche a cura di Vincenzo Monaco Leggi anche: Costa: «Possibile la proroga delle mascherine sui mezzi di ...

Corriere della Sera

Nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 39.casi die 73 decessi. Ieri i nuovi casi sono stati 10.371. I tamponi processati sono 228.559 (ieri 74.636) con il tasso di positività che schizza dal 13,9% al 17,3%. I decessi sono 73 (...Le morti correlate aldall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 3.922 così ... 1.213(=) in quella di Ancona, 680(=) in quella di Macerata,(=) in quella di Fermo, 357(=) in quella ... Covid in Italia, il bollettino di oggi 14 giugno: 39.474 nuovi casi e 73 morti Nelle ultime 24 ore in Italia si registrano 39.474 nuovi casi di coronavirus a fronte di 228.559 tamponi processati (lunedì i contagi erano stati 10.371 su 74.636 test). Secondo il ministero della Sal ...Coronavirus Marche, poco più di 900 i nuovi casi. Tasso incidenza e numero ricoveri in aumento - picenotime.it - IT ...