(Di martedì 14 giugno 2022) Marco Sicolo - Il di cui all'art. 1556 c.c. prevede la facoltà, per chi riceve in consegna dei beni mobili, di restituirli anziché pagarne il prezzo.

Pubblicità

StudioCanu : Contratto estimatorio - StudioCataldi : Contratto estimatorio - StudioCanu : Contratto estimatorio -

Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook, formulari e videoconferenze accreditate

Ildi cui all'art. 1556 c.c. prevede la facoltà, per chi riceve in consegna dei beni mobili, di restituirli anziché pagarne il ...Essi sono: il comodato; il mutuo; il deposito; il pegno; la donazione di modico valore; il; ildi trasporto per ferrovia di cose; ildi riporto. Il contratto in regime di call-off stock