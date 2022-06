Conte dopo il crollo M5s alle amministrative: “Ora più presenti sui territori”. E sul doppio mandato: “Voto entro la fine di giugno” (Di martedì 14 giugno 2022) dopo il crollo nelle urne, da Palermo a Genova, Giuseppe Conte ha convocato i giornalisti per annunciare la “fase 2” per la riorganizzazione del Movimento 5 stelle sui territori. “Dobbiamo essere presenti per le strade e nei quartieri continuativamente”, ha esordito. “I protagonisti saranno i gruppi territoriali che i nostri iscritti potranno costruire nelle nostre città per ottenere la piena partecipazione dei cittadini che devono tornare protagonisti” anche per sconfiggere “l’astensionismo”. Nella riorganizzazione territoriale del M5s “ci saranno dei referenti, individuati, come coordinatori regionali e dalla prossima settimana anche i coordinatori provinciali”. Il presidente 5 stelle ha anche annunciato che “entro la fine di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022)ilnelle urne, da Palermo a Genova, Giuseppeha convocato i giornalisti per annunciare la “fase 2” per la riorganizzazione del Movimento 5 stelle sui. “Dobbiamo essereper le strade e nei quartieri continuativamente”, ha esordito. “I protagonisti saranno i gruppiali che i nostri iscritti potranno costruire nelle nostre città per ottenere la piena partecipazione dei cittadini che devono tornare protagonisti” anche per sconfiggere “l’astensionismo”. Nella riorganizzazioneale del M5s “ci saranno dei referenti, individuati, come coordinatori regionali e dalla prossima settimana anche i coordinatori provinciali”. Il presidente 5 stelle ha anche annunciato che “ladi ...

