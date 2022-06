Conte dopo il crollo M5s alle amministrative: “Il nostro elettorato soffre l’appoggio al governo”. E sul doppio mandato: “Voto entro giugno” (Di martedì 14 giugno 2022) “Uscire dal governo? Ho incontrato tante persone che mi hanno fatto questa richiesta. L’ho toccata con mano questa richiesta. Il nostro elettorato sta soffrendo”. Giuseppe Conte, intervenendo in conferenza stampa dopo il crollo alle amministrative, ha parlato dell’ipotesi che il M5s lasci l’esecutivo prima della fine della legislatura. “Non ci sentiamo di voltare le spalle ai cittadini: l’ho detto quando siamo entrati al governo e ora che ci siamo avvitati in una spirale recessiva. Siamo responsabili ma che nessuno ci dica state zitti, che ci sia una sospensione della dialettica politica”. Alla domanda de ilfattoquotidiano.ti, Conte ha anche negato di voler cambiare il marchio M5s ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) “Uscire dal? Ho incontrato tante persone che mi hanno fatto questa richiesta. L’ho toccata con mano questa richiesta. Ilstando”. Giuseppe, intervenendo in conferenza stampail, ha parlato dell’ipotesi che il M5s lasci l’esecutivo prima della fine della legislatura. “Non ci sentiamo di voltare le spai cittadini: l’ho detto quando siamo entrati ale ora che ci siamo avvitati in una spirale recessiva. Siamo responsabili ma che nessuno ci dica state zitti, che ci sia una sospensione della dialettica politica”. Alla domanda de ilfattoquotidiano.ti,ha anche negato di voler cambiare il marchio M5s ...

