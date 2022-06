Contagi di oggi | il bollettino del 14 giugno

Leggi su zon

(Di martedì 14 giugno 2022)diin Italia: appuntamento quotidiano con ildella Protezione Civile e del Ministero della Salute. Stando ai dati di, 142022, aggiornati alle 23:59 di ieri, ida Covid-19 in Italia sono 39.474 mentre 73 sono i decessi.di: ulteriori dati Il tasso di positività si attesta al 17,3% (+3,4%) 52.817 sono i guariti 228.559 tamponi processati Si contano in tutto 603.882 attualmente positivi, 13.046 in meno nelle ultime 24 ore, mentre continua la discesa dei ricoveri: in area medica ci sono 4.199 pazienti Covid, 11 in meno, mentre in terapia intensiva ci sono 183 malati, 10 in meno rispetto a lunedì. Segui ZON.IT su Google News.