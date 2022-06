Concorso straordinario bis, ultimi giorni per le domande. Scadenza 16 giugno. Requisiti necessari (Di martedì 14 giugno 2022) Nuovo Concorso straordinario per la scuola secondaria riservato ai precari con 3 anni di servizio negli ultimi 5. I candidati possono presentare domanda di partecipazione fino alle ore 23,59 del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze, ovvero il 16 giugno L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 14 giugno 2022) Nuovoper la scuola secondaria riservato ai precari con 3 anni di servizio negli5. I candidati possono presentare domanda di partecipazione fino alle ore 23,59 del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze, ovvero il 16L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Concorso straordinario bis, ultimi giorni per le domande. Scadenza 16 giugno. Requisiti necessari - marcorussodell3 : Il concorso straordinario bis prevede l'abilitazione per i vincitori della procedura una volta conseguito il ruolo… - scuolainforma : Concorso straordinario bis, quando si saprà la provincia dove si potrà insegnare? - TecnicaScuola : Concorso straordinario, come si formano le graduatorie? -- - orizzontescuola : Concorso straordinario bis, chi lo vince saprà solo ad agosto la provincia in cui insegnerà nei prossimi anni -