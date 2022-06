Concorso straordinario bis, chi lo vince saprà solo ad agosto la provincia in cui insegnerà nei prossimi anni (Di martedì 14 giugno 2022) Concorso straordinario bis: tanti docenti, alla vigilia della scadenza per la presentazione della domanda, sono indecisi sul da farsi. L'incertezza sulla provincia in cui si dovrà andare a lavorare, chissà per quanti anni, potrebbe non far dormire la notte. Il meccanismo tra l'altro deve ancora essere messo a punto, perché non ci sono date certe. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 14 giugno 2022)bis: tanti docenti, alla vigilia della scadenza per la presentazione della domanda, sono indecisi sul da farsi. L'incertezza sullain cui si dovrà andare a lavorare, chissà per quanti, potrebbe non far dormire la notte. Il meccanismo tra l'altro deve ancora essere messo a punto, perché non ci sono date certe. L'articolo .

