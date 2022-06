Concorso letterario “Cantastorie”: la tua storia sulla Seconda Guerra Mondiale (Di martedì 14 giugno 2022) Canta e insieme racconta la tua storia. Oltreché lettore diventa autore. E aiutaci a ricordare dal tuo punto di vista, quello dell’esperienza personale, una vicenda collettiva, accordando così il particolare all’universale.Nasce da questo spunto Cantastorie, la nuova iniziativa editoriale di Altaforte che intende coinvolgere i lettori nella realizzazione di libri con contributi in forma di racconti. L’iniziativa sarà strutturata a mo’ di Concorso letterario, con tanto di selezione degli elaborati vincenti: come in ogni gara che si rispetti, conterà la qualità dei testi. E i migliori troveranno spazio in una raccolta di racconti che sarà pubblicata il prossimo autunno da Altaforte. Cantastorie, il tema della 1° edizione: la tua storia sulla Seconda ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 14 giugno 2022) Canta e insieme racconta la tua. Oltreché lettore diventa autore. E aiutaci a ricordare dal tuo punto di vista, quello dell’esperienza personale, una vicenda collettiva, accordando così il particolare all’universale.Nasce da questo spunto, la nuova iniziativa editoriale di Altaforte che intende coinvolgere i lettori nella realizzazione di libri con contributi in forma di racconti. L’iniziativa sarà strutturata a mo’ di, con tanto di selezione degli elaborati vincenti: come in ogni gara che si rispetti, conterà la qualità dei testi. E i migliori troveranno spazio in una raccolta di racconti che sarà pubblicata il prossimo autunno da Altaforte., il tema della 1° edizione: la tua...

