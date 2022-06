Concorrente tetraplegico Ciao Darwin contro Paolo Bonolis | ecco che ha fatto dopo l’incidente coi rulli

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 14 giugno 2022) In queste ore, ilrimastola partecipazioneha rilasciato un’intervista al Corriere in cui ha sparato a zero. Nello specifico ha detto di essere rimasto molto male per il comportamento adoperato dal conduttore. A generare parecchio turbamento in Gabriele Marchetti è stato ilche il conduttore L'articolo proviene da KontroKultura.