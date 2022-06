Concerti a Monreale per la Festa della Musica

(Di martedì 14 giugno 2022) Con lainternazionalesi apre l’estatese. La, eventole che si terrà il 21 giugno per celebrare il solstizio d’estate in più di 120 nazioni in tutto il mondo, è stata organizzata anche a. Obiettivo dell’amministrazione, è “valorizzare lo splendido patrimonio storico-monumentale e condividere momenti di gioia (live.it)

Pubblicità

La Repubblica

Deciso a suonare l'organo del duomo di, per vincere la diffidenza di un parroco, Battiato ... neidel periodo sconvolge le attese del pubblico (e parliamo di un pubblico che veniva ......Festino dedicato alla 'Santuzza' e per iniziative culturali nei comuni di Cefalù e. 'Si ... all'Arenella, a Sant'Erasmo, Mondello e Sferracavallo; e una lunga serie di eventi e... La visita all'antica biblioteca di Monreale, i concerti al Salinas e l'Aida a Barcellona: gli appuntamenti di… Firmata la direttiva per lo stanziamento delle somme. Torna la sfilata del carro dopo i due anni di stop a causa della pandemia ...Firmata la direttiva che prevede lo stanziamento di somme per il festino di Santa Rosalia. Sarà il 398esim avviversario ...