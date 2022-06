Con il Sud, arriva il primo bando per le Comunità energetiche e sociali: 1,5 mln al Meridione (Di martedì 14 giugno 2022) La Fondazione Con il Sud lancia il bando per le “Comunità energetiche e sociali al Sud” mettendo a disposizione 1,5 milioni di euro per favorirne la nascita nelle regioni meridionali e l’obiettivo di implementare processi partecipati di transizione ecologica dal basso, riducendo così la povertà energetica in cui vivono le famiglie in situazioni di difficoltà economica e sociale. L’iniziativa scadrà il 21 settembre 2022. Con il Sud e le Comunità energetiche Le Comunità energetiche rinnovabili sono enti giuridici composti da soggetti che, su base volontaria, si riuniscono per produrre e consumare energia elettrica pulita. Si fondano su un modello decentrato e diffuso in cui i cittadini diventano “prosumers“, cioè utenti che non si limitano al ruolo ... Leggi su fmag (Di martedì 14 giugno 2022) La Fondazione Con il Sud lancia ilper le “al Sud” mettendo a disposizione 1,5 milioni di euro per favorirne la nascita nelle regioni meridionali e l’obiettivo di implementare processi partecipati di transizione ecologica dal basso, riducendo così la povertà energetica in cui vivono le famiglie in situazioni di difficoltà economica e sociale. L’iniziativa scadrà il 21 settembre 2022. Con il Sud e leLerinnovabili sono enti giuridici composti da soggetti che, su base volontaria, si riuniscono per produrre e consumare energia elettrica pulita. Si fondano su un modello decentrato e diffuso in cui i cittadini diventano “prosumers“, cioè utenti che non si limitano al ruolo ...

