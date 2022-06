Con il referendum giustizia cala il sipario sull'Italia: un Paese che rinuncia a cambiare (Di martedì 14 giugno 2022) Ieri il popolo Italiano ha rinunciato a cambiare un pezzettino di mondo per renderlo un po' migliore. I 5 referendum che erano un mezzo diretto, parziale ma efficace, per eliminare alcune brutture del corso della giustizia nel nostro Paese, sono naufragati nell'indolenza dei cittadini, come se le grinfie ungulate dello strapotere della magistratura, e in particolare delle Procure, non li riguardassero, né mai li riguarderanno. Che peccato. Soprattutto che rabbia. È chiaro che c'è stata una sorta di congiura del silenzio, una macchina dell'indifferenza organizzata, questo sui media di penetrazione universale come le tivù. E quando si è rotta l'omertà sui quesiti, il giudizio dei media dominanti si è trasformato in ululato, una chiamata al pubblico disprezzo verso chi osava manifestare ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Ieri il popolono hato aun pezzettino di mondo per renderlo un po' migliore. I 5che erano un mezzo diretto, parziale ma efficace, per eliminare alcune brutture del corso dellanel nostro, sono naufragati nell'indolenza dei cittadini, come se le grinfie ungulate dello strapotere della magistratura, e in particolare delle Procure, non li riguardassero, né mai li riguarderanno. Che peccato. Soprattutto che rabbia. È chiaro che c'è stata una sorta di congiura del silenzio, una macchina dell'indifferenza organizzata, questo sui media di penetrazione universale come le tivù. E quando si è rotta l'omertà sui quesiti, il giudizio dei media dominanti si è trasformato in ululato, una chiamata al pubblico disprezzo verso chi osava manifestare ...

