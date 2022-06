Comunali, la Meloni stuzzica Lega e Fi: “Lasciate il governo Draghi” (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu – Giorgia Meloni e il governo Draghi non hanno mai incrociato le loro strade ufficialmente. E dopo le elezioni Comunali, il leader di Fratelli d’Italia spinge sul punto, ringalluzzita dai risultati delle urne. E lancia messaggi chiari agli alleati, come riporta l’Ansa. Meloni a Lega e Fi: “Lasciate il governo Draghi” Il centrodestra vince ma si divide, come sempre. Genova e Palermo non cancellano le tensioni tra gli alleati che non vengono certo messe da parti da FdI e da Giorgia Meloni in primis, che lancia provocazioni sul governo Draghi. In particolare, sull’appartenenza di Lega ed Fi all’esecutivo: “Fossi in loro lascerei l’esecutivo”, racconta il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu – Giorgiae ilnon hanno mai incrociato le loro strade ufficialmente. E dopo le elezioni, il leader di Fratelli d’Italia spinge sul punto, ringalluzzita dai risultati delle urne. E lancia messaggi chiari agli alleati, come riporta l’Ansa.e Fi: “il” Il centrodestra vince ma si divide, come sempre. Genova e Palermo non cancellano le tensioni tra gli alleati che non vengono certo messe da parti da FdI e da Giorgiain primis, che lancia provocazioni sul. In particolare, sull’appartenenza died Fi all’esecutivo: “Fossi in loro lascerei l’esecutivo”, racconta il ...

