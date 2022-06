Como | si ricontano voti | battaglia all' ultima scheda per ballottaggio

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 giugno 2022) Milano, 14 giu. (Adnkronos) -non ha ancora i suoi sfidanti per il, si sta infatti procedendo al riconteggio deidopo diverse contestazioni nei seggi: domenica 12 giugno per l'elezione del sindaco ha votato il 44,30% degli aventi diritto. Al momento le preferenze premiano la candidata del centrosinistra Barbara Minghetti, in testa col 39,26%, la quale sfiderà Alessandro Rapinese, esponente di una lista civica, che registra il 27,42% oppure il candidato del centrodestra Giordano Molteni (27,06%). In questo momento tra i due ci sarebbe una distanza di una cinquantina di schede.