Come sta Marcell Jacobs? "Finalmente sono tornato in pista!". Obiettivo Campionati Italiani e Mondiali (Di martedì 14 giugno 2022) Marcell Jacobs è tornato ad allenarsi in pista. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha postato alcune foto e video sul suo profilo Instagram. Si tratta del grande rientre del velocista lombardo in seguito all'infortunio muscolare (distrazione-elongazione di primo grado) che gli ha impedito di partecipare alle tappe della Diamond League di Eugene, Roma e Oslo. Marcell Jacobs ha testato qualche scatto e allungo sul tartan del Paolo Rosi sotto gli occhi di coach Paolo Camossi. Il 27enne ha scritto nelle sue storie: "Finalmente sono tornato in pista". L'auspicio è quello di vederlo in gara tra una decina di giorni a Rieti, dove nel weekend del 24-26 giugno andranno in scena i Campionati Italiani Assoluti.

