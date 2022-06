Come sta Gustavo Rodriguez? La mamma di Belen ringrazia Dio e i medici che salvano le vite (Di martedì 14 giugno 2022) Da pochi giorni Gustavo Rodriguez, il papà di Belen, ha lasciato l’ospedale dopo l’intervento al colon. E’ solo e sempre Veronica Cozzani a raccontare, anche se con poche parole, dell’intervento, del ritorno a casa. La madre di Belen ha ringraziato Dio e i medici che ogni giorno salvano vite e con il suo post fa pensare che per Gustavo Rodriguez non si sia trattato di un intervento semplice. Non si conoscono i dettagli, non si sa molto ma a chi chiede a Veronica Cozzani Come sta suo marito lei risponde che adesso va meglio. E’ più o meno la stessa risposta data anche dopo l’operazione, oggi però va meglio anche perché il papà di Belen Rodriguez è tornato a casa. Deve ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 14 giugno 2022) Da pochi giorni, il papà di, ha lasciato l’ospedale dopo l’intervento al colon. E’ solo e sempre Veronica Cozzani a raccontare, anche se con poche parole, dell’intervento, del ritorno a casa. La madre dihato Dio e iche ogni giornoe con il suo post fa pensare che pernon si sia trattato di un intervento semplice. Non si conoscono i dettagli, non si sa molto ma a chi chiede a Veronica Cozzanista suo marito lei risponde che adesso va meglio. E’ più o meno la stessa risposta data anche dopo l’operazione, oggi però va meglio anche perché il papà diè tornato a casa. Deve ...

