Come riconoscere e prevenire i danni al perineo dopo il parto (Di martedì 14 giugno 2022) Tutelare il benessere femminile. È questa la parola d’ordine che è risuonata a Roma in occasione del congresso congiunto della Società Italiana di Fitoterapia e Integratori Ostetricia e Ginecologia (SIFIOG) e l’International Society of Dietary Supplements and Phytotherapy (ISDSP). Sotto la lente d’ingrandimento diverse condizioni patologiche non solo ginecologiche, ma anche legate all’ostetricia, Come i possibili problemi visibili o magari percepiti senza manifestarsi chiaramente del perineo dopo parto vaginale. Come si riconoscono queste problematiche? E Come bisogna affrontarle? Ecco sul tema il parere di un’esperta Come Isabella Neri, ginecologa e docente universitario presso il Policlinico di Modena. Cosa può succedere al momento del parto Le ... Leggi su dilei (Di martedì 14 giugno 2022) Tutelare il benessere femminile. È questa la parola d’ordine che è risuonata a Roma in occasione del congresso congiunto della Società Italiana di Fitoterapia e Integratori Ostetricia e Ginecologia (SIFIOG) e l’International Society of Dietary Supplements and Phytotherapy (ISDSP). Sotto la lente d’ingrandimento diverse condizioni patologiche non solo ginecologiche, ma anche legate all’ostetricia,i possibili problemi visibili o magari percepiti senza manifestarsi chiaramente delvaginale.si riconoscono queste problematiche? Ebisogna affrontarle? Ecco sul tema il parere di un’espertaIsabella Neri, ginecologa e docente universitario presso il Policlinico di Modena. Cosa può succedere al momento delLe ...

