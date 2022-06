"Come pago le conseguenze dalla poligamia": Pupo, una (straziante) rivelazione intima (Di martedì 14 giugno 2022) Pupo si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Tra successi, debiti e poligamia, il cantante 67enne si è lasciato andare anche a molte confessioni intime sugli alti e bassi della sua vita. La sua è una vita da bigamo, Pupo ha infatti sposato Anna Erli a 19 anni nel 1974 per poi iniziare una relazione con Patricia Abati nel 1989. La sua è una famiglia allargata ricca di figli e nipoti ma ha ammesso che non è stato per niente facile, e non lo è tutt'ora, gestire questa situazione, soprattutto in un paese Come l'Italia. "Chi mi invidia fa male", ha affermato Enzo Ghinazzi (in arte Pupo): "È un percorso che non ho scelto io. Perché è difficile. C'è sofferenza. È troppo facile liquidarlo così. Pensate sia stata una cosa semplice? O che io possa consigliare alle mie ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022)si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Tra successi, debiti e, il cantante 67enne si è lasciato andare anche a molte confessioni intime sugli alti e bassi della sua vita. La sua è una vita da bigamo,ha infatti sposato Anna Erli a 19 anni nel 1974 per poi iniziare una relazione con Patricia Abati nel 1989. La sua è una famiglia allargata ricca di figli e nipoti ma ha ammesso che non è stato per niente facile, e non lo è tutt'ora, gestire questa situazione, soprattutto in un paesel'Italia. "Chi mi invidia fa male", ha affermato Enzo Ghinazzi (in arte): "È un percorso che non ho scelto io. Perché è difficile. C'è sofferenza. È troppo facile liquidarlo così. Pensate sia stata una cosa semplice? O che io possa consigliare alle mie ...

