Cioffi Verona | ora è UFFICIALE | il comunicato del club gialloblù

(Di martedì 14 giugno 2022), ora è: ilannuncia l’arrivo in panchina del suo nuovo allenatore. IlGabrieleè il nuovo allenatore del, che lo ha annunciato sui propri canali ufficiali. IL– «HellasFC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a Gabriele, che si è legato alsino al 30 giugno 2024». L'articolo proviene da Calcio News 24.

HellasVeronaFC : ?????????????????? ???????????? ???? Gabriele #Cioffi è il nuovo allenatore dell'Hellas Verona. Buon lavoro, mister! #HVFC

Gabriele Cioffi è il nuovo allenatore del Verona. Il 46enne tecnico toscano ha firmato un contratto biennale.