Ciclismo, Ranking UCI (14 giugno): Pogacar inseguito da Roglic. L'Italia torna in top-5, risalita di Caruso (Di martedì 14 giugno 2022) Ci sono alcuni ribaltoni del Ranking UCI, la classifica mondiale aggiornata settimanalmente dall'Unione Ciclistica Internazionale. Tadej Pogacar resta saldamente in testa, il vincitore degli ultimi due Tour de France ha addirittura 1.271 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore, che non è più Wout van Aert. Il belga è infatti stato sopravanzato dallo sloveno Primoz Roglic, fresco trionfatore al Giro del Delfinato. L'altro balzo degno di nota in top-10 è quello compiuto dal danese Jonas Vingegaard, che guadagna tre piazze grazie al risultato ottenuto al Delfinato e ora occupa il settimo posto, effettuando il sorpasso sull'olandese Mathieu van der Poel, sul francese Julian Alaphilippe e sullo svizzero Stefan Kueng. Stabile il quarto posto dell'ecuadoriano Richard Carapaz (Campione Olimpico e secondo al Giro ...

