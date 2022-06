Chris Evans accusato di aver photoshoppato le foto a Disneyland: ecco la sua risposta (Di martedì 14 giugno 2022) Chris Evans, pronto per la sua performance in Lightyear - La vera storia di Buzz, si difende sui social a causa di un'immagine pubblicata in queste ore. Uno degli attori più amati di Hollywood è Chris Evans, che sta per tornare in Lightyear - La vera storia di Buzz come voce ufficiale del protagonista. Ma in queste ore è diventato protagonista di una divertente "polemica" social, a causa di una sua foto molto discussa scattata a Disneyland. Chris Evans si è mostrato in buona compagnia a Disneyland, posando insieme a Topolino, gli Incredibili e altri personaggi della Pixar. L'immagine, che risulta un po' goffa ma allo stesso tempo adorabile, ha riscosso successo anche se alcuni hanno pensato che l'attore avesse ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 giugno 2022), pronto per la sua performance in Lightyear - La vera storia di Buzz, si difende sui social a causa di un'immagine pubblicata in queste ore. Uno degli attori più amati di Hollywood è, che sta per tornare in Lightyear - La vera storia di Buzz come voce ufficiale del protagonista. Ma in queste ore è diventato protagonista di una divertente "polemica" social, a causa di una suamolto discussa scattata asi è mostrato in buona compagnia a, posando insieme a Topolino, gli Incredibili e altri personaggi della Pixar. L'immagine, che risulta un po' goffa ma allo stesso tempo adorabile, ha riscosso successo anche se alcuni hanno pensato che l'attore avesse ...

