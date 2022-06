Choc davanti al supermercato: donna di 52 anni si accascia e muore alla fermata dell'autobus (Di martedì 14 giugno 2022) PESARO - Si accascia alla fermata dell'autobus nella zona dell'Ipercoop. Si sospetta un' overdose , ma le cause sono al vaglio degli inquirenti. La Volante è intervenuta dopo le 13 nella zona del ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 14 giugno 2022) PESARO - Sinella zona'Ipercoop. Si sospetta un' overdose , ma le cause sono al vaglio degli inquirenti. La Volante è intervenuta dopo le 13 nella zona del ...

Pubblicità

zazoomblog : “Non voglio stare qui vaff”. Il gesto choc della cantante davanti a tutti: insulta e se ne va - #voglio #stare… - Newsinunclick : Primo: non si può andare avanti come se non fosse successo nulla: in due anni una pandemia e una guerra in Europa c… - romalifenews : La tragedia è avvenuta in via Battistini ed una folla di curiosi anziché facilitare i soccorsi si è radunata a scat… - CasilinaNews : Choc davanti ad una scuola materna dell'#Eur. -