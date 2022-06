Chiara Nasti ci ricasca, la (discutibile) risposta ad una fan: “Soltanto perché loro si svaccano…” (Di martedì 14 giugno 2022) Chiara Nasti, volente o nolente, è sempre al centro delle polemiche, in particolare da quando ha annunciato di essere incinta del calciatore biancoceleste Mattia Zaccagni. Dopo il baby shower allo stadio Olimpico diventato di tendenza su Twitter e che è sembrato quasi un affare di Stato, hanno suscitato scalpore le frasi circa il presunto gamberetto dell’ex Nicolò Zaniolo. Durante i festeggiamenti della Conference League vinta dalla Roma, un coro che metteva in dubbio la paternità del piccolo ha causato una forte reazione nell’influencer, diventata anche questa un trend sui social. Non c’è due senza tre, perciò nelle ultime ore Chiara Nasti è ancora una volta stata presa di mira dal popolo del web. Il motivo? Una riposta discutibile nei confronti di una fan che le faceva notare il poco peso preso in ... Leggi su isaechia (Di martedì 14 giugno 2022), volente o nolente, è sempre al centro delle polemiche, in particolare da quando ha annunciato di essere incinta del calciatore biancoceleste Mattia Zaccagni. Dopo il baby shower allo stadio Olimpico diventato di tendenza su Twitter e che è sembrato quasi un affare di Stato, hanno suscitato scalpore le frasi circa il presunto gamberetto dell’ex Nicolò Zaniolo. Durante i festeggiamenti della Conference League vinta dalla Roma, un coro che metteva in dubbio la paternità del piccolo ha causato una forte reazione nell’influencer, diventata anche questa un trend sui social. Non c’è due senza tre, perciò nelle ultime oreè ancora una volta stata presa di mira dal popolo del web. Il motivo? Una ripostanei confronti di una fan che le faceva notare il poco peso preso in ...

