Chi ha tradito l'assalto a Capitol Hill? I repubblicani cercano una risposta in diretta tv (Di martedì 14 giugno 2022) Ieri è andato in onda il secondo episodio delle audizioni della commissione del Congresso americano che indaga sull'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Il protagonista è stato Bill Stepien, che è stato il capo della campagna elettorale dell'ex presidente Donald Trump: non è un testimone considerato "amico", perché si era sempre rifiutato di presentarsi di fronte ai deputati. Per di più, Stepien oggi è un consigliere di Harriet Hageman, che si candida alle primarie contro la repubblicana Liz Cheney, che è la vicepresidente della commissione d'inchiesta nonché una dei protagonisti di questo reality. Per questo Stepien è un testimone ancora più rilevante perché permette di definire i contorni del futuro del Partito repubblicano, che poi è quel che davvero si sta discutendo in questi incontri. La stessa Cheney ha stabilito questo principio nel suo discorso di ...

