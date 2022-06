Chi è Lorenza Baroncelli, fidanzata di Pierluigi Pardo: “Sono diventato papà” (Di martedì 14 giugno 2022) Pierluigi Pardo è diventato papà. Il giornalista e telecronista sportivo romano, 48 anni, ha annunciato la nascita del suo primo figlio con una foto sui social: “Eccomi qui. Riesci a immaginare un amore che ti rende tanto orgoglioso?” ha scritto a corredo dello scatto che mostra il visetto del figlio e per la prima volta anche quello della sua mamma, Lorenza Baroncelli La mamma del figlio di Pierluigi Pardo si chiama Lorenza, l’ha taggata lui stesso sotto al post su Instagram con la foto del figlio. Non ha svelato però il nome del bimbo, che si potrebbe intuire da un commento lasciato sotto allo scatto. Nella foto si vede il visino del piccolo appena venuto al mondo ed è accanto al volto della mamma, che indossa la mascherina. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 giugno 2022). Il giornalista e telecronista sportivo romano, 48 anni, ha annunciato la nascita del suo primo figlio con una foto sui social: “Eccomi qui. Riesci a immaginare un amore che ti rende tanto orgoglioso?” ha scritto a corredo dello scatto che mostra il visetto del figlio e per la prima volta anche quello della sua mamma,La mamma del figlio disi chiama, l’ha taggata lui stesso sotto al post su Instagram con la foto del figlio. Non ha svelato però il nome del bimbo, che si potrebbe intuire da un commento lasciato sotto allo scatto. Nella foto si vede il visino del piccolo appena venuto al mondo ed è accanto al volto della mamma, che indossa la mascherina. ...

Pubblicità

samrach19160358 : nato il primo figlio, chi è la compagna Lorenza - 1987_Lorenza : RT @Peppe2379: Il mio pensiero va immediatamente a chi i figli non può averne. Mi si spezza il cuore R.i.p. #Elena - NicolaAmoruso8 : @1987_Lorenza @Michele75681042 @Fede_Spera86 Questo lo sappiamo tutti,ma a Torino non sta facendo quello che faceva… - 1987_Lorenza : RT @Michele75681042: @Fede_Spera86 Guarda dato al Milan se visto il suo vero valore paragona con chi ha giocato per una vita e con chi ha f… - 1987_Lorenza : RT @Aricblacknwhite: @JFCmarco Tra lui e Oriana non so chi è messo peggio a sopracciglia -