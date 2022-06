Chi è Carlo Domingo, il fidanzato di Soleil? Curiosità, social e biografia (Di martedì 14 giugno 2022) Una delle protagoniste del mondo della televisione dell’ultimo anno è sicuramente Soleil Sorge. Tra partecipazione al Grande Fratello Vip 6, ruolo di giurata ne La Pupa e il Secchione Show e la breve avventura all’Isola dei Famosi 2022, l’italo-americana è uno dei personaggi più chiacchierati. La fashion blogger si è voluta regalare una giornata al mare testimoniata da alcune storie sul suo account Instagram. Stando a quanto reso pubblico sui social avrebbe trascorso il giorno con il migliore amico a quattro zampe. Ma la realtà potrebbe essere diversa. Soleil sarebbe stata in compagnia di Carlo Domingo, quel famoso ragazzo di cui parlava ambiguamente nel corso della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia. A certificare l’indiscrezione è Deianira Marzano che ha ricevuto alcune paparazzate fatte ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 14 giugno 2022) Una delle protagoniste del mondo della televisione dell’ultimo anno è sicuramenteSorge. Tra partecipazione al Grande Fratello Vip 6, ruolo di giurata ne La Pupa e il Secchione Show e la breve avventura all’Isola dei Famosi 2022, l’italo-americana è uno dei personaggi più chiacchierati. La fashion blogger si è voluta regalare una giornata al mare testimoniata da alcune storie sul suo account Instagram. Stando a quanto reso pubblico suiavrebbe trascorso il giorno con il migliore amico a quattro zampe. Ma la realtà potrebbe essere diversa.sarebbe stata in compagnia di, quel famoso ragazzo di cui parlava ambiguamente nel corso della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia. A certificare l’indiscrezione è Deianira Marzano che ha ricevuto alcune paparazzate fatte ...

