Che scandalo un Paese incapace di far votare gli elettori (Di martedì 14 giugno 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/06/elezioni.mp4 Inutile nasconderlo: i risultati dei referendum per i loro promotori, inclusi noi che li abbiamo sostenuti, sono stati un fallimento. Il quorum non solo non è stato raggiunto, ma non ci si è neppure andati vicini. Tuttavia una cosa dobbiamo dirla. Dovete mettervi nei panni di un cittadino italiano, o meglio palermitano, che domenica si è messo in testa di andare a votare e si è trovato i seggi chiusi per assenza di scrutatori e presidenti. Può succedere in un seggio, in due seggi: non in una cinquantina. Possibile che un Paese grande e democratico come il nostro non riesca a far votare gli italiani per i referendum? da Quarta Repubblica del 13 giugno 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro.

